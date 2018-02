Empresa de Huck comprou jatinho com ajuda do BNDES, diz jornal

São Paulo – Uma empresa do apresentador da TV Globo Luciano Huck usou dinheiro do BNDES para comprar em 2013 um jato particular da Embraer. Apesar de negar qualquer intenção de entrar para a política, o também empresário é um dos cotados para se candidatar à Presidência da República neste ano.

Segundo informações do blog Tijolaço e do jornal Folha de S. Paulo, a beneficiária do financiamento de 17,7 milhões de reais é a Brisair Serviços Técnicos e Aeronáuticos Ltda, que tem o apresentador e sua esposa, Angélica Huck, como sócios.

O empréstimo foi contraído em maio de 2013 com juros de 3% ao ano e 114 meses de amortização para o pagamento. A transação teve o banco Itaú como intermediário e foi feita por meio do Programa de Sustentação do Investimento, que financiava investimentos de empresas, compra de bens de capital, exportações e a inovação tecnológica por meio de juros subsidiados.

Ao jornal Folha de S. Paulo, a assessoria de Huck usa a aeronave duas vezes por semana para gravar seu programa para a TV Globo e que o Finame é um programa de incentivo à indústria nacional, “por isso financia os aviões da Embraer”. Já o BNDES afirmou que as condições para o empréstimo seguiram as regras vigentes na época.