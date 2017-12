Empatados, Alckmin e Bolsonaro perderiam para Lula no 2º turno

São Paulo – Nova sondagem do DataPoder360 mostra que se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria o vencedor no 1º e no 2º turno.

De acordo com a pesquisa, que ouviu 2.210 brasileiros entre os dias 8 e 11 de dezembro, no cenário de segundo turno, o desempenho do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do deputado Jair Bolsonaro (PSC) aparece quase idêntico.

Na simulação, o tucano perderia para Lula por 41% a 28%, enquanto o deputado seria derrotado pelo petista por 41% a 30%.

Considerando a intenção de voto estimulada, Lula aparece com 29,9%, Bolsonaro tem 21,7% e a ex-senadora Marina Silva, 10%. Alckmin tem 8% das intenções de voto e Ciro Gomes (PDT), 6%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Vale ressaltar que o ex-presidente Lula enfrenta julgamento em 2ª instância em janeiro e pode ficar de fora da disputa eleitoral. Considerando essa possibilidade, o DataPoder360 testou um cenário sem o petista.

Sem Lula, Bolsonaro aparece como líder absoluto com 23% das intenções de voto. Ciro Gomes fica e Marina Silva pontuam 10% e Alckmin tem 7%.

VEJA O DESEMPENHO DOS CANDIDATOS