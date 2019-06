Embratur comemora gastos de estrangeiros no País em 2013

Brasília – O Banco Central anunciou nesta sexta-feira, 24, que turistas estrangeiros deixaram US$ 6,709 bilhões na economia brasileira no ano passado, ante 6,645 bilhões em 2012. É uma alta modesta, de menos de 1%, mas festejada pelo Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur.

“Os resultados de 2013 consolidam a importância da cadeia produtiva do turismo dentro da economia brasileira e confirmam que o turismo internacional tem amplo potencial para continuar gerando empregos e renda para a população, ainda mais neste ano de Copa do Mundo, em que devemos bater novo recorde”, avaliou o presidente da Embratur, Flávio Dino, em nota.

Apesar da comemoração da Embratur, no geral o saldo do turismo em 2013 foi bastante negativo para o Brasil. Os gastos de brasileiros no exterior atingiram US$ 25,342 bilhões no ano passado (ante US$ 22,223 bilhões, em 2012). No final do cálculo, descontado o valor que os estrangeiros gastaram no Brasil, o saldo do turismo terminou negativo em US$ 18,632 bilhões em 2013; ante déficit de US$ 15,588 bilhões em 2012.

Mas a Embratur ressalta que o número de gastos de turistas estrangeiros no País em 2013 consolida crescimento de mais de 170% nos últimos dez anos. A instituição alerta que a receita com turismo de estrangeiros no Brasil em 2013 superou a entrada de dólares obtida com a exportação de veículos automóveis de passageiros, que somou US$ 5,718 bilhões, e com a venda para o exterior de maquinário industrial, com US$ 5,203 bilhões, citando dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

Segundo a Embratur, “o turismo consolida-se, assim, como o setor da economia brasileira que mais capta divisas para o País na conta de serviços, que registra receitas e despesas com o exterior em transporte, viagens, seguros, royalties e aluguel de equipamentos”. O total de turistas estrangeiros no País superou 6 milhões em 2013 e deve chegar a 7 milhões em 2014, aponta a Embratur.