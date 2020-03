Embaixada dos EUA cancela entrevistas para visto por tempo indeterminado

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil cancelou, a partir de amanhã (17), as entrevistas rotineiras de visto de imigrante e não imigrante. O cancelamento vale para também para os consulados do país no Brasil. Segundo informou a embaixada hoje (16), não existe uma data para que os atendimentos sejam retomados. A expectativa é retomá-los “o mais rápido possível”.

A embaixada esclareceu ainda que a taxa paga para solicitação de visto tem validade de um ano a partir da data do pagamento. Dessa forma, um novo agendamento poderá ser feito respeitando o prazo. Caso o viajante tenha um assunto urgente nos Estados Unidos e precise ir imediatamente para aquele país, a orientação é contatar a embaixada pelo e-mail: brazil_contactus+br+info+en@visaops.net.