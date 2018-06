Em vídeo, Renan Calheiros declara apoio à pré-candidatura de Lula

São Paulo – O senador Renan Calheiros (MDB-AL) declarou apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso há dois meses em Curitiba e condenado na Operação Lava Jato.

Em um vídeo veiculado em suas redes sociais, Calheiros assumiu o discurso do PT e disse que Lula foi condenado sem provas. “Lula é candidato a voltar à Presidência a República, tem direito de fazer campanha porque não cometeu crime algum e foi condenado sem provas”, disse o emedebista, que chegou a ser líder do MDB no Senado e rompeu com o presidente Michel Temer.

Calheiros disse ainda que o Nordeste “precisa de Lula livre” e atacou indiretamente o governo Temer ao dizer que o País precisa sair de uma “escuridão” para ser “feliz de novo”. A expressão “O Brasil feliz de novo” é o slogan do “lançamento oficial” da pré-candidatura de Lula, que ocorre nesta sexta-feira, 8, em Contagem (MG).