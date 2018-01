Ex-apresentadora que mira Presidência compara Bolsonaro a Hitler

São Paulo – A jornalista e ex-apresentadora do Fantástico Valéria Monteiro, pré-candidata à Presidência da República em 2018, publicou um vídeo em que chama o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que também mira o mais alto cargo do país, de mentiroso e o compara com o ditador alemão Adolf Hitler.

“Hoje vim aqui falar com você, Bolsonaro. Você é um mentiroso. O seu discurso de ódio faz as pessoas brigarem. Você não respeita as diferenças e vou lutar até o fim contra isso que é o pior do ser humano”, diz a jornalista que negocia sua filiação ao PMN.

“Hitler começou assim. Pegou uma Alemanha pobre, descrente, que precisava de autoestima e convenceu as pessoas através do medo a acreditar em suas mentiras assim como você faz. Levou o mundo à maior guerra da história”, completa.

O vídeo foi postado no canal do YouTube e conta com quase 6 mil visualizações. Na publicação, a pré-candidata também desafia o deputado para um debate. “Marque local e hora, vamos debater, Bolsonaro. Porque seus 15 minutos de fama acabaram”, encerra Valéria.