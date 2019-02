Em vídeo no hospital, Bolsonaro cobra que PF encontre mandantes de facada

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro publicou neste domingo um primeiro vídeo gravado no hospital Albert Einstein desde que foi internado, há duas semanas, e cobra a Polícia Federal para que encontre os mandantes do ataque à faca que sofreu durante a campanha eleitoral.

“Também espero da nossa querida Polícia Federal, polícia que nos orgulha a todos, que tenha uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSol não pode ficar impune. E nós queremos sim, e gostaríamos, que a PF indicasse, obviamente que com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime”, cobrou Bolsonaro.

Adélio Bispo de Oliveira, responsável pelo ataque a Bolsonaro, foi filiado ao PSol até 2014. A Polícia Federal não encontrou indícios no inquérito do caso – já concluído – de que o crime tenha qualquer ligação partidária e de que exista outros envolvidos, apesar de ter classificado o caso como um claro crime político. Uma segunda investigação foi aberta para descobrir quem são os responsáveis por pagar pela defesa de Adélio.

Um bom domingo a todos! 🇧🇷👍🏻 pic.twitter.com/3AO6csbeIb — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 10, 2019

No vídeo de pouco menos de dois minutos, Bolsonaro aparece sentado na cama de hospital, usando a bata hospitalar, aparentemente bem-disposto. O presidente agradece o tratamento que recebeu no Einstein e também na Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi tratado logo depois do ataque, e diz ter consciência de que poucos no país podem receber um tratamento como o que ele teve direito.

“Mas temos plena consciência que nosso SUS pode melhorar e muito e tudo faremos para que isso se torne uma realidade”, disse.

Bolsonaro está internado desde o dia 27 de janeiro, quando passou por uma terceira cirurgia para retirada da bolsa de colostomia que usava desde o ataque. Esta semana, foi anunciado de que ele desenvolveu uma pneumonia, mas na sexta-feira o boletim médico já apontava uma melhora e o presidente passou a usar alimentação via oral pastosa, com a retirada da sonda que usava desde a operação. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)