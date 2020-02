Em vídeo, Eduardo defende projeto pivô de embate entre governo e Congresso

Um vídeo onde o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, elogia a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Orçamento Impositivo, de março do ano passado, circula nesta Quarta-feira, 26, por grupos de Whatsapp de partidos do Centrão, após a crise entre os poderes ter aumentado.

O vídeo mostra a fala do parlamentar no plenário da Câmara, no dia 26 de março do ano passado. Eduardo foi um dos 453 deputados que deram voto favorável à PEC 2/1, que engessou parcela maior do Orçamento e tornou obrigatório o pagamento de despesas hoje passíveis de adiamento, como emendas de bancadas estaduais e investimentos em obras.

“Presidente, como vários parlamentares falaram, eu queria deixar nossa posição favorável à PEC e parabenizar vossa excelência pela Presidência”, diz Eduardo se dirigindo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu já éramos favoráveis a esta pauta, porque ela vai trazer independência para este Plenário, independência para os colegas. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo, mas, sim, de uma relação harmônica entre os Poderes. Parabéns! O PSL vai votar a favor da matéria”, disse o deputado naquele dia no plenário.

O Orçamento impositivo é um dos pivôs da atual crise entre os poderes. Após governo e Legislativo fecharem um acordo sobre os vetos presidenciais ao tema, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, acusou o parlamento de “chantagear” o governo por recursos.

Nesta terça-feira, 25, em mais um capítulo da crise, foi revelado que o presidente Jair Bolsonaro enviou para contatos do WhatsApp convocação para a população sair às ruas, no dia 15 de março, em defesa do governo e contra o Congresso. O disparo das mensagens foi revelado pela colunista Vera Magalhães, do Estado/Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.