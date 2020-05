Em um mês, casos de coronavírus no interior de SP crescem 3.000%

A propagação do novo coronavírus, que até meados de março estava restrita à região metropolitana de São Paulo, chegou nas cidades do interior e do litoral do estado com alta velocidade.

Segundo um levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Regional do governo do estado, entre 1º e 30 de abril, a expansão da covid-19 no interior aumentou cerca de 3.000%, saltando de 129 casos confirmados da doença para 4.300.

No mesmo período, a região metropolitana registrou alta de 800%, passando de 2.700 para 24.300.

Apesar de os municípios próximos à capital seguirem como o foco da doença, desde o início de maio as análises revelam que a expansão para o interior ainda está em curso. De acordo com os dados, a cada três dias, 38 novas cidades do interior registram casos de coronavírus pela primeira vez.

Atualmente, dos 645 municípios, 371 já têm circulação do vírus, como é possível observar no mapa a seguir:

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o aumento coincide com a redução das taxas de isolamento social observadas desde o início de abril.

O mínimo esperado pelo governo é de 50%, mas no último mês a média de isolamento nos dias de semana foi de 47%, com picos de 59% nos fins de semana.

“Conseguimos verificar esse grande impacto de aceleração no interior do estado ao mesmo tempo em que as taxas de isolamento caíram. É um momento de atenção”, disse Vinholi em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 7.

O presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, Geraldo Reple, chamou a atenção para a capacidade do sistema de saúde em atender à demanda crescente no interior.

“Até o final do mês, provavelmente os 645 municípios de São Paulo terão casos e óbitos. Nós sabemos que muitos municípios não têm um leito de UTI ou leitos de estabilização”, afirmou.

Nesta quinta-feira, 7, a taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 66,9% no interior e 89,6% na grande São Paulo.

Último balanço

São Paulo, o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil, registrou em um dia mais 3.206 casos confirmados e 161 mortes pela covid-19.

Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira. O estado já contabiliza 39.928 pessoas infectadas e 3.206 óbitos.

O governo divulgou ainda as taxas de isolamento na quarta-feira. Tanto o estado quanto a capital foram de 47%. É esperado que nesta sexta-feira, 8, o governador João Doria (PSDB) anuncie como ficará o isolamento social a partir do dia 11 de maio.

O decreto em vigor tem validade até o dia 10 de maio.