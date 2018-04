Em três dias, Alckmin vai inaugurar seis estações de metrô em SP

São Paulo – Em três dias, seis estações de metrô começarão a funcionar na cidade de São Paulo. O ritmo intenso de inaugurações acompanha a última semana de atividades de Geraldo Alckmin (PSDB) como governador do Estado. Ele deixa o cargo na sexta-feira, 6, para concorrer à Presidência da República.

A agenda de inaugurações começa nesta quarta-feira, 4, às 9h, nos Jardins, com a Estação Oscar Freire, da Linha 4-Amarela. Em 2007, o governo do Estado previa a abertura para 2012.

Na quinta-feira, 5, será a vez da zona sul, quando a Estação Moema começa a integrar o sistema da Linha 5-Lilás, que teve outras quatro estações inauguradas desde setembro (Borba Gato, Brooklin, Alto da Boa Vista e Eucaliptos). A conclusão de toda a linha estava prevista para 2012. Em 2014, o prazo foi para 2016.

A maratona de inaugurações termina na zona leste com o início da operação de quatro estações da Linha 15-Prata do Monotrilho: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União. Em 2014, a previsão era entregar as estações até 2015. Na semana passada, a Linha 13-Jade começou a atender a população, com as Estações Cecap-Guarulhos e Aeroporto.

Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, na Linha 4-Amarela deve abrir em julho deste ano a Estação São Paulo-Morumbi e, em dezembro de 2019, a Vila Sônia.

Na Linha 5-Lilás, em maio será a vez das Estações AACD/Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klablin. A Campo Belo deve ficar para dezembro. Já a Linha 15-Prata terá quatro inaugurações até junho: Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.