Em sua maior edição, Virada Cultural terá 5 mil PMs nas ruas de SP

São Paulo — A Polícia Militar colocará um total de 959 policiais a mais nas ruas além de seu efetivo normal, para a segurança da Virada Cultural, neste fim de semana, em São Paulo.

No total, o evento contará com 4,8 mil PMs no sábado e 5,2 mil no domingo, no que promete ser a maior edição dos últimos anos. São esperadas cerca de 5 milhões de pessoas nos dois dias de shows e atividades culturais.

A região do Centro deve concentrar o maior púbico, onde haverá 25 pontos de policiamento poucos a áreas de concentração dos eventos.

Entre eles, serão 22 bases comunitárias móveis e três postos policiais fixos na região do Vale do Anhangabaú, na Praça Roosevelt e no Centro de Operações da PM (Copom). Além do efetivo nesses pontos, haverá equipes em motocicletas e viaturas.

A operação dê segurança da Virada também contará com o efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que ainda não divulgou o número de efetivo dedicado ao evento, e um apoio especializado com Batalhão de Choque, cavalaria e agentes de trânsito.

As PM e a GCM fazem, nesta terça-feira (14) uma reunião com a Secretária Municipal de Cultura e com empresas de transporte da capital para acertar detalhes do evento deste fim de semana.

Participam representantes do Metrô, da CPTM, da SPTrans, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da concessionária ViaQuatro (que opera a Linha 4-Amarela do metrô) e da Secretaria Municipal de Saúde.

A PM decidiu ampliar os número postos de comando na região central, de um para três, após o balanço da operação na Virada Cultural no ano passado.

Na ocasião, durante a madrugada entre os dois dias de evento, dos prédios da Polícia Civil foram pichados e pessoas subiram em cima de uma viatura da corporação.

A Prefeitura espera mais do que o dobro de pouco em relação ao ano passado, quando o evento teve 2 milhões de pessoas. A corporação não divulgou quanto foi o efetivo especial para o evento no ano passado.

