Em SP, reservatório do Sistema Cantareira volta a ficar abaixo de 50%

São Paulo – Depois de quase cinco meses, o reservatório de abastecimento de água do Sistema Cantareira voltou a ficar abaixo de 50%. Segundo a Climatempo, os baixos volumes acumulados de chuva já refletem em dados.

“Não começamos oficialmente o período seco para o Estado de São Paulo. Do ponto de vista climatológico, esse período tem seu início de fato no mês de junho, quando observamos os menores volumes médios mensais de chuva. Olhando para a chuva acumulada no mês de abril já observamos uma boa queda em relação ao normal nesta época ano”, reforçou em nota a Climatempo.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) choveu em torno de 30mm em abril, quando a média climatológica é de 82mm.

O Sistema Cantareira é o principal reservatório de abastecimento de água da capital paulista. Em todas as áreas de captação do reservatório foi registrada pouca chuva ao longo do mês passado, e essa condição permaneceu no início do mês de maio com o estabelecimento de bloqueios atmosféricos.

De acordo com a Climatempo, índices fornecidos pela Sabesp mostram atualmente o Sistema Cantareira com menos da metade da sua capacidade. A última vez em que foi registrada a mesma situação foi em 30 de janeiro deste ano, ainda na estação chuvosa e com o volume do reservatório subindo. No ano de 2015, no entanto, o Cantareira chegou a ficar “negativo”, época em que foi utilizada a reserva técnica.

“O mês de junho deve proporcionar chuva levemente acima do normal para as áreas de captação do reservatório, mas ainda assim não é suficiente para se iniciar a estação seca. Sendo assim, o consumo consciente é a melhor saída para a manutenção do principal reservatório de abastecimento de água”, alertou a Climatempo.