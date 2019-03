Em SP, Mourão almoça com Doria e se encontra com investidores da Suécia

São Paulo – O presidente em exercício Hamilton Mourão está em São Paulo nesta segunda-feira, 18, onde tem dois compromissos agendados. A partir de 12h30, Mourão almoça com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, a visita é de cortesia. É previsto que o governador tucano faça um pronunciamento na sequência – o presidente em exercício não deve falar.

Às 16 horas, Mourão deve participar de um encontro com investidores da Suécia em um hotel na zona oeste da capital paulista. Mais tarde, o presidente em exercício também tem jantar privado.