Em semana de greve, uso de bicicletas compartilhadas cresce 34%

São Paulo – Diante da crise no abastecimento de combustível em postos de gasolina de todo o País, uma das alternativas encontradas pela população afetada foi o sistema de bicicletas compartilhadas. Em cinco capitais brasileiras, houve aumento de 34% no número de viagens.

Entre os dias 21 e 27, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador registraram 118 mil viagens com bicicletas compartilhadas, ante 88 mil usos na semana anterior à greve dos caminhoneiros. Os recordes de utilização foram registrados nos dias 27 (domingo) e 28 (segunda-feira) de maio.

Segundo a Tembici, operadora responsável pelo sistema de compartilhamento de bicicletas do Itaú, o número de cadastros no sistema duplicou no mesmo período nas cinco capitais. O total de cadastrou subiu de 10.038 pessoas entre os dias 14 e 20 de maio para 19.926 usuários, número registrado no último dia 27.

Entre as capitais, Porto Alegre se destacou como a cidade com maior aumento de viagens (72%): foram realizados 15.990 deslocamentos no período. Na semana anterior ao início da greve, as viagens somavam 9.269 na capital gaúcha.

Em São Paulo, o sistema Bike Sampa teve crescimento de 34% nas viagens totais, registrando 19.164 usos ante 14.269 dos dias anteriores à semana da greve. Neste mesmo período, o número médio de cadastros dobrou: de 1.798 para 3.974 registros. Já o triplo de cadastros foi verificado no domingo, dia 27, quando 1.626 buscaram o sistema – no domingo anterior, 522 usuários haviam feito registro.

Nesta segunda-feira, 28, a capital paulista teve recorde de usos, contabilizando 4.051 viagens. O número superou outro recorde que havia sido batido na sexta-feira, 25, quando a população realizou 3.367 deslocamentos utilizando o Bike Sampa.

Procurada pela reportagem, a Trunfo, que operacionaliza o sistema de compartilhamento de bicicletas do Bradesco Seguros, não quis informar os números de viagens e cadastrados no período solicitado.