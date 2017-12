Em São Paulo, parques têm programação especial de férias

Depois das festividades de final de ano na capital paulista, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente vai oferecer extensa programação de férias, incluindo cursos, palestras, oficinas e aulas de yoga, ginástica, trilhas monitoradas, dança e sarau.

No Parque Ibirapuera, às terças e quintas, das 8h às 12h, e sábados e domingos, das 10h às 16h, será realizado o Bosque da Leitura.

No dia 11 de janeiro, interessados em jardinagem poderão assistir a palestra Curiosidades, das 9h às 11h30.

No Ibirapuera, será realizada a mostra Expo Maquetes Reunidas, com eventos de 22 a 26 de janeiro, e no dia 31, a oficina Compostagem e Minhocário, das 14h às 17, todos na sede da UMAPAZ – Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal.

No Parque do Povo, zona Oeste da capital, a programação inclui aulas de Tai Chi Pai Lin, às terças, das 7h30 às 8h30, e às sextas, das 8h às 9h; Lian Gong, às quartas, das 8h às 9h; Danças Circulares, às quintas, das 8h às 9h; Grupo de Caminhada às sextas, das 9h às 10h; Esgrima, aos sábados, às 9h. No dia 7 de janeiro, haverá às 11h aula de musicalização para bebês, dia 14, às 9h, meditação; dia 21, às 10h, Yoga Derose, e dia 28, às 9h, Yoga Swasthya.

No Parque do Carmo, que fica no bairro de Itaquera, zona Leste, todas as segundas e quartas haverá aula de Lian Gong, das 7h às 8h30; Danças Circulares, às quartas das 9h às 10h30; Yoga, às quintas, das 8hàs 9h; e Sarau, todos os primeiros domingos do mês.