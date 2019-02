Em reação ao MEC, alunos fazem campanha para mostrar situação das escolas

View this post on Instagram

Essa era minha escola, EEEFM Jacaraipe na Serra/ES (em questão de infraestrutura, vou nem falar de outras coisas que não fotografei) por volta de 2016, 2017. Se dependesse do governo estadual e/ou federal ela nem existia mais. O Grêmio Dandara, em 2017/18, junto com o Conselho da Escola conseguiu, com muito custo, uma reforma (ainda em curso) em toda a infraestrutura do prédio. Falta professores, falta vagas, falta merenda, falta pagamento, falta infraestrutura, falta verba, falta transporte, falta passe livre, falta democracia na escolha de diretores, falta livros, falta bibliotecas, falta carteiras, falta muita coisa nas nossas escolas, Senhor Ministro. Obrigar cantar hino nacional e falar slogan de campanha, não te faz nacionalista, promover uma educação de qualidade, sua única função, sim. Quem quiser conhecer um pouco mais dos feitos do grêmio que construí, basta ir na página do Facebook (Grêmio Dandara) ou ver a cartilha de retrospectiva (link na bio) #MinhaEscolaDeVerdade @ubesoficial @uneoficial @mineducacao