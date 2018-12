Polícia prende ex-policial suspeito no caso Marielle, de acordo com G1

São Paulo – A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira (18) o ex-policial militar, Renato Nascimento Santos.

De acordo com o G1, ele é suspeito de estar no carro com os assassinos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e de Anderson Gomes. O crime aconteceu no dia 14 de março deste ano.

O ex-PM é apontado, de acordo com o G1, como integrante da milícia de Orlando Curicica, citado em delação como ligado à morte de Marielle. Orlando, que está preso, nega e afirma que foi forçado a assumir a autoria do crime.

Num primeiro momento, a delegada Carla Tavares afirmou que um dos mandados contra Renatinho Problema era por participação no atentado contra Marielle – mas recuou minutos depois, dizendo que o mandado de prisão cumprido foi por organização criminosa, onde tem o Orlando de Curicica.