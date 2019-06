Em novo vazamento, Moro sugere que Lava Jato condene “showzinho” de Lula

São Paulo — Um novo vazamento divulgado pelo site The Intercept Brasil nesta sexta-feira (14) afirma que Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, quando ainda era juiz, pediu ao procurador da Lava Jato para que uma nota fosse emitida para a imprensa para rebater o que chamou de — segundo as mensagens — “showzinho” da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex do Guarujá.

A maioria dos diálogos do vazamento ocorreu entre Moro e o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima no aplicativo de mensagens Telegram. “Talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele”, escreveu o então juiz em uma das mensagens.

Minutos depois, Santos Lima pediu para um grupo de assessores de imprensa do MPF Paraná que conseguissem arranjar uma entrevista com a Globo de Recife sobre a audiência. Em seguida, falou com Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da operação em Curitiba. “Teria que ser uma nota, para proteger e diminuir riscos”, escreveu Deltan.

A equipe do The Intercept Brasil, segundo a reportagem, teria tentado contato com o ministro. Em resposta, foi enviada a seguinte nota: “O Ministro da Justiça e Segurança Pública não comentará supostas mensagens de autoridades públicas colhidas por meio de invasão criminosa de hackers e que podem ter sido adulteradas e editadas, especialmente sem análise prévia de autoridade independente que possa certificar a sua integridade. No caso em questão, as supostas mensagens nem sequer foram enviadas previamente.”