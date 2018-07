Ministro do Trabalho é afastado pelo STF em investigação da PF

Rio de Janeiro – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira nova fase de uma operação que investiga suposta organização criminosa que atua na concessão irregular de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho, com três mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a suspensão do exercício do cargo por autoridades, informou a PF.

De acordo com a TV Globo, o ministro do Trabalho, Helton Yomura, foi afastado do cargo por decisão do Supremo.

“A pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, serão impostas aos investigados medidas cautelares consistentes em proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os demais investigados ou servidores da pasta, bem como a suspensão do exercício do cargo”, disse a PF em nota sobre a terceira fase da chamada operação Registro Espúrio.

Os alvos da ação não tiveram os nomes divulgados de imediato pela PF.

Segundo a PF, as investigações e o material coletado nas primeiras fases da operação indicaram a participação de novos envolvidos no esquema, e apontam que importantes cargos da estrutura do Ministério do Trabalho foram preenchidos com pessoas comprometidas com os interesses do grupo criminoso.

A operação Registro Espúrio foi lançada inicialmente no final de maio, quando a PF fez buscas em gabinetes da Câmara dos Deputados e nas sedes dos partidos PTB e Solidariedade, além de centrais sindicais.