Em nova lista, deputados do PSL pedem Eduardo Bolsonaro como líder

Após terem suas suspensões barradas pela Justiça na semana passada, deputados bolsonaristas protocolaram mais uma lista pedindo que Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) volte à liderança do partido na Câmara dos Deputados.

Segundo o grupo, houve a coleta de 28 assinaturas. O posto atualmente é ocupado por Joice Hasselmann (SP), escolhida líder na semana passada após a Câmara reconhecer que 14 deputados estavam suspensos e proibidos de exercer atividades partidárias.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cumpriu uma ordem judicial que proibiu temporariamente as suspensões impostas pelo PSL aos deputados aliados a Jair Bolsonaro. O outro grupo é ligado ao presidente do PSL, Luciano Bivar (PE).

Eduardo e outros 17 deputados do PSL sofreram penalidades, entre advertências e suspensões das atividades partidárias, por infringir as regras de disciplina e fidelidade partidária previstas no estatuto e no Código de Ética da sigla. Eles se posicionaram a favor de Jair Bolsonaro e contra o Bivar durante a “guerra das listas”, que expôs o racha no partido.