Em nota, PR nega que Josué Gomes tenha recusado vice na chapa de Alckmin

A executiva nacional do PR divulgou nota na tarde desta terça-feira, 24, negando que o empresário Josué Gomes tenha recusado ser o vice na chapa do pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

“A Executiva Nacional do PR esclareceu, no início da tarde de hoje, que ainda não há registro de qualquer decisão do republicano Josué Gomes, convidado para ser o vice da chapa encabeçada por Geraldo Alckmin”, diz o comunicado.

Alckmin e o herdeiro da Coteminas se encontraram ontem duas vezes na capital paulista. Na segunda, o filho do ex-vice-presidente José Alencar informou ao presidenciável que não aceitaria a indicação de seu nome para a vice, feita pelos partidos do Centrão. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pelo Estadão/Broadcast.

Questionado hoje mais cedo, o tucano também negou que a conversa tenha sido definitiva. “Vice é construção coletiva, gostei quando me indicaram o nome de Josué. Se for ele o nome, ótimo. Se não for, vamos buscar outro”, disse.