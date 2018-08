Em nenhuma hipótese é o PT o nosso inimigo, diz Ciro em carta aberta

Brasília – O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, defendeu, em carta aberta divulgada nesta sexta-feira, a união de partidos do que ele intitula campo progressista nas eleições de outubro e criticou a articulação da cúpula do PT para isolar sua candidatura.

“A violência e o grosseiro equívoco desta atitude da cúpula do PT não devem nos retirar a atenção do que realmente interessa: estas eleições são a última chance, como país, de salvarmos o Brasil da legitimação, pelo voto, desta agenda antipobre, antinacional e antidecência que nos governa desde que o golpe usurpou o poder através de Michel Temer e sua gangue”, afirmou.

Ciro disse que não se pode aceitar a “armadilha” de empurrar o projeto que defende para o conservadorismo ou para a violação de “nossos valores, muito menos por alguns –ainda que preciosos– segundos de propaganda na TV.

“Em nenhuma hipótese é o PT o nosso inimigo!”, conclamou.

Para o pedetista, a cúpula do PT terá de se haver perante a história com as consequências dos atos. Ele lamenta que as baterias deveriam permanecer apontadas “contra a reação nazi-fascista ou o neoliberalismo entreguista da turma Temer, PSDB, PMDB”.

“Estes são os inimigos da pátria, estes os traidores da nação, estes os comandantes da roubalheira de alto coturno que parte deslumbrada da cúpula petista quis imitar para dar no que deu. É contra estes que devemos manter nossa luta, nossas energias e nossos entusiasmo! É a favor de uma corrente encantadora de mudanças, que devolva a esperança perdida por nosso povo, que devemos nos emocionar!”, cobrou.

Ciro disse que a “viagem lisérgica da burocracia do PT tem data para acabar”, uma vez que, acredita, Lula não vai conseguir disputar novamente o Palácio do Planalto. O petista está preso desde abril e deve ser barrado pela Lei da Ficha Limpa em razão da condenação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo do tríplex do Guarujá (SP).

Ainda assim, o PT vai confirmar neste sábado a candidatura de Lula ao Planalto.

“Não deixarão Lula ser candidato! Até as pedras do caminho sabem disso! Pior, a burocracia do PT também sabe muito bem disso. Ou seja, é para bailar à beira do abismo que os burocratas do PT convidam a nação brasileira”, disse, ao concluir a mensagem.

“Então fiquemos assim. Se for verdade que Lula será candidato, conversemos; se não for, por favor, Brasil: muita calma nessa hora! Nosso país não aguentará outra aposta no escuro.”