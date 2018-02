Em Minas, PT faz 1º lançamento estadual de candidatura de Lula

São Paulo – O PT fará na noite desta quarta-feira, 21, em Belo Horizonte, o primeiro ato estadual de lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto.

Em janeiro, após a condenação do petista ser confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), a Executiva Nacional do partido resolveu lançar a candidatura de Lula em diversos atos pelo País. Segundo a assessoria do PT, ainda não há agenda definida para os próximos lançamentos.

Nesta quarta, o ato contará com a presença de Lula na capital mineira. Amanhã, o ex-presidente retorna a São Bernardo do Campo (SP) e participa à noite da comemoração de 38 anos da fundação do PT, em São Paulo.

Mais cedo, o ex-presidente visitou um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) em Itatiaiuçu e uma colônia de hansenianos em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em entrevista a uma rádio da capital, o petista criticou o presidente Michel Temer e disse que a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é uma “pirotecnia” criada pelo governo para tentar reeleger o emedebista.

No próximo mês, o petista fará ainda uma caravana pelo Sul do País, após já ter percorrido Estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O roteiro deve ter 14 cidades no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, de acordo com comunicação da legenda.