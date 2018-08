Em Minas Gerais, Anastasia lidera e Pimentel tem 20%

São Paulo – O tucano Antonio Anastasia é o líder em intenções de voto em Minas Gerais, com 29%, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira, 22. O governador Fernando Pimentel (PT), candidato à reeleição, aparece com 20%.

Romeu Zema (Novo) tem 5%, João Batista Mares Guia (Rede), 3% e Dirlene Marques, 2%. Jordano Metalúrgico (PSTU), Alexandre Flach (PCO) e Claudiney Dulim (Avante) marcaram 1% cada. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais.

O Datafolha também considerou um cenário com a inclusão de Márcio Lacerda (PSB), que se retirou da disputa na terça-feira, 21. Nesse caso, Anastasia lidera com 26%, Pimentel aparece com 18% e Lacerda, com 9%.

Pimentel é o candidato mais rejeitado pelos eleitores, com 38%. Anastasia tem 26% nesse quesito.

Senado

Na disputa pelo senado, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tem 25% das intenções de voto, à frente do jornalista Carlos Viana (PHS), com 11%, do Coronel Lacerda (PPL) e do Professor Tulio Lopes (PCB), com 8% cada.

Foram entrevistados 1.214 eleitores de 56 municípios mineiros nos dias 20 e 21 de agosto. O registro no TRE é MG-09858/2018 e no TSE é BR-04023/2018.