Em menos de 24 horas, Rio registra duas explosões de caixas eletrônicos

Rio – Uma nova explosão em um caixa eletrônico do Bradesco foi registrada na madrugada desta segunda-feira, dia 7, no Rio de Janeiro.

Trata-se do segundo ataque a um caixa do banco em menos de 24 horas na capital fluminense – uma outra unidade, em Laranjeiras, na zona sul, havia sido explodida na madrugada de domingo, 6.

O último assalto aconteceu por volta de 1h30 na unidade localizada na Rua Haddock Lobo, na Tijuca, na zona norte da cidade.

De acordo com a polícia, os assaltantes chegaram em dois carros, quebraram o vidro da fachada do banco com uma marreta, explodiram o caixa eletrônico e fugiram com o dinheiro. O valor do prejuízo não foi divulgado.