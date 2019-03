Em dois meses, deputados federais gastaram R$ 3 milhões com transporte

São Paulo — Nos dois primeiros meses da nova atividade legislativa, o gasto dos deputados federais com transporte foi de R$ 3.365.587,70, segundo levantamento da plataforma Ranking dos Políticos, que monitora a atuação dos parlamentares no Congresso Nacional.

As despesas, de acordo com os dados antecipados para EXAME, incluem gastos com combustíveis, passagens aéreas e locação de aeronaves, veículos e embarcações.

Dentre os 513 deputados que assumiram os mandatos, apenas 18 não tiveram gastos com transporte até o momento. Isso pode significar que eles não usaram o serviço ainda ou que não lançaram os dados no portal da Câmara.

Com a renovação de 47% dos parlamentares, o valor desembolsado é bem menor da que o da legislatura anterior (2015-2018), que foi de R$ 15 milhoes, sinalizando uma mudança na postura dos eleitos.

O deputado Átila Lins (PP-AM), lidera a lista dos que mais gastaram, com uma despesa de R$ R$ 42.500,00. Em seguida, aparecem João Daniel (PT-SE), com R$ 28.304,00, Shéridan (PSDB-RR) com R$ R$ 26.872,64, Paulo Guedes (PT-MG), R$ R$ 26.570,10 e Marco Feliciano (PODE-SP), com R$ R$ 25.875,47.

