Em discurso, Bolsonaro diz que, “lá na frente”, todos votarão nele

Por Emily Behnke, do Estadão Conteúdo

Eldorado – Em um discurso para moradores que o receberam em Eldorado, no interior paulista, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu os votos que recebeu na eleição presidencial do ano passado e apontou para a possibilidade de disputar novamente as urnas.

Durante a campanha em 2018, Bolsonaro se disse disposto a propor o fim da reeleição, no âmbito de uma reforma política. O presidente, na época, disse aceitar inclusive que uma mudança nas regras passasse a valer para o seu próprio mandato.

“Meu muito obrigado a quem votou e quem não votou em mim. Lá na frente, todos votarão, tenho certeza”, afirmou o presidente, ao microfone. “Eldorado é uma prova viva de que todos nós podemos chegar no local que queremos e lutamos por ele. Eu quero mudar o Brasil juntamente com vocês”, declarou.

Bolsonaro esteve nesta manhã em Eldorado, cidade em que foi criado, para visitar a mãe e familiares. As imagens do discurso foram transmitidas ao vivo nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.

Como Bolsonaro aparece cercado de populares nas imagens, boa parte dos comentários relembraram a facada sofrida por ele em Juiz de Fora (MG), durante a corrida eleitoral. “Mais uma vez se expondo à multidão. Deus ampare”, escreveu um internauta. “Por favor, presidente, cuidado triplo”, afirmou outro.