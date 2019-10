Em depoimento, Frota diz que Bolsonaro o ligou para defender Queiroz

São Paulo — O deputado federal Alexandre Frota (ex-PSL e atual PSDB) depõe nesta quarta-feira (30), na condição de convidado, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fake news do Congresso Nacional.

Em seu depoimento de abertura, o parlamentar afirmou que só ele sabe “tudo o que vi, ouvi e vivi”. Ele denunciou que “o Palácio do Planalto virou um porto seguro de terroristas digitais”, cuja atuação, segundo Frota, é articulada via assessores parlamentares “credenciados e remunerados”.

Ele afirmou estar fazendo uma investigação sobre essa rede e levou, inclusive, fotografias de “três assessores que estão no gabinete do presidente Bolsonaro contratados” para disseminar informações falsas. Segundo Frota, eles são gerenciados “obviamente por Carlos Bolsonaro”.

“Carlos Bolsonaro coordena direto do Rio de Janeiro as milícias virtuais, realizando reuniões, disparando via WhatsApp seus comandos”, disse o deputado.

Em um dos questionamentos, o parlamentar afirmou que em um telefonema no começo do ano, o presidente Bolsonaro saiu em defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL).

O episódio teria ocorrido depois que Frota criticou Queiroz na tribuna em uma sessão onde o líder do PT, Paulo Pimenta, provocou aliados de Bolsonaro a pedir a prisão do ex-assessor.

“Eu subi e pedi a prisão do Queiroz”, afirmou Frota. Na sequência, relata, o telefone tocou. “Era Jair Bolsonaro reclamando que eu teria, no plenário, pedido a prisão do Queiroz”.

Frota também afirmou ter sido abordado por Flávio Bolsonaro no Congresso e ouvido do senador: “Papai ficou chateado com você”. Em outro evento, no Palácio do Planalto, conta Frota, Bolsonaro o puxa e diz: “Cala sua matraca, p*”.

Durante a sessão, que já dura mais de três horas, o deputado afirmou diversas vezes que a divulgação de informações falsas nas redes sociais, bem como os linchamentos públicos promovidos “tanto pela oposição quanto pelo governo”, “atrapalha muito a nossa democracia”.

Em determinado momento, Frota apresentou um dossiê em que ele diz que provará que o guru do presidente Jair Bolsonaro, o filósofo Olavo de Carvalho, convocou milícias virtuais para atacar o vice-presidente Hamilton Mourão.

Aliados do presidente Bolsonaro têm interrompido as falas de Frota. O deputado Filipe de Barros afirmou que o parlamentar, hoje filiado ao PSDB, é “ressentido com o PSL” por ter sido expulso.

