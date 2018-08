Ricardo Galhardo e Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

Por Ricardo Galhardo e Daniel Weterman, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou neste domingo uma carta à Executiva Nacional do PT na qual indica o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad para ser o candidato a vice na chapa do partido.

Na carta, Lula cogita a possibilidade de Manuela D’Ávila (PCdoB) compor a chapa, mas deixa a decisão para a executiva do PT. Neste momento a executiva está deliberando sobre o nome de Haddad. O resultado deve ser anunciado ainda hoje.