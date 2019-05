Em Brasília, manifestantes caminham até o MEC contra bloqueios na Educação

Da redação, com agências

Brasília — Um grupo de manifestantes segue no início da tarde desta quinta-feira (30) em passeata até o prédio do Ministério da Educação, na Esplanada, em Brasília.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.500 pessoas fazem parte do movimento, que protesta contra os bloqueios orçamentários na área da Educação feitos pelo governo do presidente da República, Jair Bolsonaro.

No início do protesto, que começou por volta das 10 horas no Museu Nacional, área central da capital, duas pessoas foram presas pela polícia por estarem mascaradas.

O grupo é formado por estudantes, professores e profissionais ligados a sindicatos de trabalhadores.

Em Brasília, as mulheres e a juventude na linha de frente em defesa da educação! #30MPelaEducação #Tsunami30M pic.twitter.com/fUzTHfa3f2 — Luciana Genro (@lucianagenro) May 30, 2019

Na manifestação dos estudantes em Brasília. Muita energia, força e disposição para lutar pela educação e pelo Brasil. Bolsonaro não terá vida fácil #30MpelaEducacao pic.twitter.com/CztAzU3f1K — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) May 30, 2019

Segurança

A Força Nacional está atuando na segurança do MEC em “ações de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

A portaria que autoriza a atuação da Força Nacional no prédio do MEC em Brasília está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Assinada pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, a portaria cita que o trabalho dos agentes se dará por dois dias (quarta e quinta-feira).