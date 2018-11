Em Brasília, Bolsonaro vai a ato na Câmara e tem encontro com militares

Brasília — O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) desembarca na manhã desta terça-feira (6), na Base Aérea de Brasília, para fazer a primeira de uma série de reuniões após ter vencido a eleição.

O primeiro compromisso oficial será a comemoração dos 30 anos da promulgação da Constituição, na Câmara, onde exerceu mandato nos últimos 28 anos.

Os jornalistas serão proibidos de entrar no plenário durante cerimônia; terão de ficar nas galerias. De acordo com a assessoria da Casa, o veto teria sido decidido para manter a segurança do local devido ao grande número de convidados.

No local, Bolsonaro se encontrará com os presidentes dos três Poderes. Depois da sessão, conforme a reportagem apurou, o presidente eleito deve se reunir com representantes das Forças Armadas.

Bolsonaro quer fazer uma deferência ao setor e dar sinais de que a área terá importância em seu governo, ainda que poderá não ser poupada do ajuste do orçamento.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, que desembarca com Bolsonaro, reconheceu dificuldades orçamentárias e afirmou que “da forma como está hoje, não há como privilegiar as Forças Armadas”.

Estão previstos encontros separados com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O encontro reservado com o presidente Michel Temer está marcado para as 15h desta quarta-feira, dia 7.