Em boletim médico, Flamengo diz que sobrevivente continua em estado grave

Rio – O Flamengo divulgou neste domingo um novo boletim médico sobre o estado de saúde dos três sobreviventes do incêndio no alojamento das categorias de base do clube na última sexta-feira. Segundo o comunicado, Cauan Emanuel e Francisco Dyogo estão em evolução e apresentam quadro positivo das condições respiratórias, enquanto Jhonata Ventura tem quadro estável, mas considerado grave.

Jhonata teve 30% do corpo queimado e está internado no Hospital Pedro II. O garoto está sedado em ventilação mecânica e teve febre nas últimas 24 horas. Os funcionários do hospital deram um banho nele para trocar os curativos nas queimaduras mais profundas. Os médicos do Flamengo Luiz Claudio Baldi e Gustavo Dutra acompanham o caso.

Por outro lado, outros dois garotos sobreviventes estão em condição bem melhor. Cauan Emanuel e Francisco Dyogo estão no Hospital Vitória, onde se recuperam bem, conversam com os parentes e apresentam boa evolução. O Flamengo mantém no acompanhamento à dupla dois médicos do clube, Márcio Tannure e Mauro Fonseca, além de contar com um cardiologista do próprio hospital.

Cauan ganhou alta da UTI neste domingo e nas próximas horas será levado ao quarto. O jogador está bem e respira sem a ajuda de aparelho. O outro paciente, Francisco Dyogo, se recupera mais lentamente e tem feito exercícios de fisioterapia respiratória. Segundo o pai dele, Francisco Pereira, o garoto inalou muita fumaça e, por isso, ainda sente algumas dores ao tentar respirar.