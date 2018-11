Em ato falho, Onyx diz que foi à casa de Maia com “ministro” Bebbiano

Brasília – Num aparente descuido, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), escalado para a Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, referiu-se hoje ao advogado Gustavo Bebbiano como “futuro ministro”.

A declaração ocorreu durante entrevista no CCBB, prédio onde funciona o governo de transição, quando o parlamentar relatava que esteve juntamente com o “futuro ministro” Bebianno num encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Questionado se tinha anunciado oficialmente Bebianno como ministro ou teve apenas um ato falho, Onyx Lorenzoni respondeu tratar-se apenas de um “desejo pessoal” de ver no ministério um dos aliados que mais trabalharam na campanha.

Bebianno poderia assumir a pasta da Secretaria-Geral da Presidência, um órgão que funciona como uma espécie de prefeitura do Palácio do Planalto. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a secretaria fazia a interlocução com movimentos sociais.