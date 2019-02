Em 90 dias, Rio conhecerá a situação das barragens do estado

O resultado da atuação do grupo de trabalho que reuniu o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea), a Defesa Civil e o Departamento de Recursos Minerais para avaliar e apresentar sugestões sobre a situação das barragens no Rio de Janeiro, deve ser divulgado em 90 dias.

Um relatório do Inea mostra que seis das dez barragens de grande porte no Rio apresentam alto dano potencial associado (DPA). As barragens classificadas desta forma indicam que, em caso de rompimento, podem causar danos elevados.

O Inea informou, por meio de nota, que apesar da classificação não há risco iminente de rompimento.

Esforços

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou hoje (6) que as autoridades ambientais intensificaram as fiscalizações nas barragens no esforço de prevenir tragédias, como a registrada com o rompimento da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

Witzel participou da condecoração de 80 militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro que atuaram nos primeiros dias de busca e salvamento na cidade mineira.

“Nós estamos fazendo nosso trabalho de casa. Estamos fazendo a fiscalização, estamos verificando as barragens. E, a princípio, aqui no estado do Rio não há nenhum risco. Tenho certeza que aqui não haverá nenhuma tragédia”, disse Witzel.

O governador afastou a possibilidade de evacuar as áreas próximas às barragens. “Remover pessoas em função das barragens é muito complicado. Isso demanda um esforço gigantesco.”

Porém, Witzel defendeu a adoção de medidas de prevenção. “É preciso prevenir para que as barragens estejam em condições de não rompimento para que as pessoas possam viver nas suas cidades. Mas, se for necessário, se realmente for identificado isso, vamos tentar a possibilidade de remoção. No momento, a gente não vê essa necessidade”, disse.

Condecoração

Os bombeiros receberam a Medalha do Mérito Força e Coragem, honraria criada em 2012 para reconhecer bombeiros que tenham se destacado em grandes operações. Na solenidade, foram entregues dez novos carros usados que serão utilizados em operações de busca e salvamento.