“Eles não vão nos assustar”, diz Lula após tiros contra caravana

São Paulo – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou na noite desta terça-feira, 27, em sua conta no Twitter, que dois ônibus da sua caravana que percorre a região Sul do Brasil foram alvejados por pelo menos três tiros. Ninguém foi ferido.

Os tiros foram disparados enquanto a caravana percorria o trecho entre cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, ambas no Paraná. O ex-presidente também publicou duas fotos com os ônibus alvejados. “Se eles acham que fazendo isso vão nos assustar, estão enganados. Vai nos motivar. Não podemos permitir que depois do nazismo esses grupos fascistas possam fazer o quiser”, escreveu Lula.

Se querem me derrotar, é simples: me enfrentem nas urnas e ganhem de mim. Eu vou aceitar como sempre fiz. Eles é que não aceitam, porque não sabem governar para o povo #LulaPeloParaná #LulaPeloSul — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) March 27, 2018

“Esperamos que quem está no governo estadual e federal, seja golpista ou não, assuma a responsabilidade. Atacaram o ônibus que estava a imprensa”, disse também. “Se querem brigar, briguem comigo nas urnas. Mas vamos respeitar a democracia, a convivência na diversidade”, afirmou. “O que eu estou vendo agora é quase o surgimento do nazismo. O que estamos vendo agora não é política, porque se quisessem derrotar o PT, iriam para as urnas.”