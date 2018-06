Eleição para governador de Tocantins será decidida em 2º turno

A eleição para governador de Tocantins será decidida em um segundo turno no dia 24 de junho entre os candidatos Mauro Carlesse (PHS) e Vicentinho Alves (PR), depois que eleitores do estado foram às urnas no domingo para substituir governador e vice cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Carlesse foi o primeiro colocado na votação de domingo, com 30,31 por cento dos votos, enquanto Vicentinho ficou em segundo com 22,22 por cento, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado.

Essa será a primeira vez que Tocantins terá uma disputa de segundo turno eleitoral.

O novo governador ficará no cargo até 31 de dezembro, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter cassado, em março, o mandato de Marcelo Miranda (MDB) e sua vice, Cláudia Lélis (PV), por abuso de poder econômico em campanha eleitoral.

Carlos Amastha (PSB), Kátia Abreu (PDT), Marcos de Souza Costa (PRTB), Márlon Reis (Rede) e Mário Lúcio Avelar (PSOL) também disputaram o primeiro turno da eleição no Estado.