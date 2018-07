Eike é condenado a 30 anos de prisão

O empresário Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro foram os motivos da primeira condenação do empresário. Acusado de fazer pagamentos indevidos no valor de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador fluminense Sérgio Cabral, em 2011, e de tentar ocultar a propina por meio de uma operação de lavagem de dinheiro. Em sua sentença, Bretas afirmou que o empresário “passou dos limites dos interesses administrativos e empresariais, e que suas práticas contaminaram o ambiente de negócios e a reputação do empresariado brasileiro”. No mesmo processo, Cabral também foi condenado a 22 anos e oito meses em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Valor de mercado menor

Uma pesquisa da Economatica e encomendada pela EXAME mostrou que a Ambev foi a companhia que mais perdeu valor de mercado no primeiro semestre deste ano. Em janeiro, a empresa era avaliada em 334,31 bilhões de reais. Já em junho, o valor de mercado era de 282,59 bilhões de reais, ou seja uma perda de mais de 50 bilhões de reais. Em segundo lugar, apareceu o banco Bradesco, com perda de 28 bilhões de reais em seis meses. O banco terminou o primeiro semestre deste ano valendo 171,60 bilhões de reais. No terceiro lugar está a Cielo. A companhia viu seu valor de mercado passar de 63,83 bilhões de reais para 44,84 bilhões de reais, uma redução de quase 19 bilhões de reais.

Petrobras paralisa vendas

A Petrobras decidiu suspender os processos de venda de sua participação em ativos de refino e logística, depois da decisão cautelar do ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, que impediu que o governo venda, sem autorização do Legislativo, o controle acionário de empresas públicas de economia mista, como é o caso de Petrobras. A Petrobras diz, em fato relevante, que avalia medidas cabíveis em prol dos seus interesses e de seus investidores. Lançados em abril, os processos para a formação de parcerias em refino da estatal englobavam a alienação de 60% de refinarias na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná por meio da criação de subsidiárias e, depois, alienação de suas ações. Também foram suspensos os processos que envolviam desinvestimentos na Araucária Nitrogenados, e a alienação de 90% das ações da subsidiária Transportadora Associada de Gás (TAG). A decisão pode ameaçar a meta de desinvestimento da companhia.

Empresas contra cartel do câmbio

Um levantamento publicado pelo jornal Folha de São Paulo, nesta terça-feira, mostrou que ao menos 14 empresas entraram na justiça contra uma suposta formação de cartel de instituições financeiras, que atuavam no controle do câmbio. Segundo a reportagem, Vale, Braskem, Usiminas, Gol, Odebrecht e OceanAir foram algumas das empresas a acusar os bancos de combinar a taxa que cobraram dos clientes —empresas brasileiras— em operações com moeda estrangeira. A investigação ocorre desde 2015, e está sob responsabilidade do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As empresas, porém, temem que as investigações sejam encerradas por prescrição, uma vez que, ao completarem três anos, multas e outras punições não podem mais ser aplicadas. Entre os bancos investigados estão: Credit Suisse, Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley, Standard Chartered e Bradesco. BTG, Itaú e Santander são investigados também por manipulação onshore (com o real).

Lula critica Fachin em carta

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou em manifesto divulgado nesta terça-feira o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), por decisões monocráticas em pedidos feitos por sua defesa na corte e reafirmou sua candidatura à Presidência da República na eleição de outubro. “Tudo isso me leva a crer que já não há razões para acreditar que terei Justiça, pois o que vejo agora, no comportamento público de alguns ministros da Suprema Corte, é a mera reprodução do que se passou na primeira e na segunda instâncias”, escreveu o ex-presidente. No documento, lido pela presidente nacional da sigla, a senadora Gleisi Hoffmann, durante reunião da Executiva Nacional do PT, em Brasília, Lula destacou: “Se não querem que eu seja presidente, a forma mais simples de o conseguir é ter a coragem de praticar a democracia e me derrotar nas urnas. Por isso, até que apresentem pelo menos uma prova material que macule minha inocência, sou candidato a Presidente da República. Desafio meus acusadores a apresentar esta prova até o dia 15 de agosto deste ano, quando minha candidatura será registrada na Justiça Eleitoral.”

Pertence quer sair

Segundo coluna da Folha de S.Paulo, Sepúlveda Pertence, ex-presidente do STF e hoje advogado de Lula, disse a colegas, durante o fim de semana, que, por ele, já estaria fora da defesa do ex-presidente. Pertence havia afirmado que sairia da defesa depois que Cristiano Zanin desautorizou o pedido de concessão de prisão domiciliar para Lula. Segundo a coluna, Pertence só permanecerá na banca se for conquistado pelo “charme e simpatia” de Lula. Eles devem se reunir na sexta-feira ou na próxima semana.

Alckmin otimista

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou que, com alianças que envolveriam quatro partidos, ele começará a campanha com 20% do horário eleitoral de rádio e TV. O tucano não quis revelar quais são os partidos aliados, apenas disse que o DEM não está entre eles. “Vou deixar para que esses outros quatro partidos se manifestem”, disse. O Estadão apurou que entre esses quatro citados estão PV e PSD.A afirmação foi feita depois de falar com estudantes da FGV, em São Paulo, nesta terça. Amanhã, o tucano participará de um jantar com em Brasília com dirigentes do chamado Centrão, com DEM, PP, PRB e Solidariedade, num encontro decisivo para fechar uma aliança com o DEM —visto como prioritário pela campanha tucana.

Meses para o resgate

Oficiais das Forças Armadas da Tailândia afirmaram que o time encontrado em uma caverna na região norte pode permanecer no local durante meses antes de serem resgatados. Em comunicado, o capitão das Forças Armadas, Anand Surawan, afirmou que água e alimento serão enviados aos 12 adolescentes e ao técnico de futebol enquanto as equipes drenam a água da caverna. As galerias de acesso à cavidade onde o grupo permanece preso, estão completamente inundadas, sendo impossível realizar o resgate imediatamente. Além da inundação, outro impedimento são as numerosas passagens estreitas inundadas ao longo da caverna, que é a quarta mais extensa da Tailândia com cerca de 10 quilômetros de extensão e frequentes mudanças de nível. Ontem, o governo tailandês confirmou ter encontrado o grupo com vida. Eles não apresentam problemas críticos de saúde, após serem examinados por um grupo de médicos. Os jovens e o técnico entraram na caverna no dia 23 de junho após um treino, e pouco depois começou um temporal que inundou o trecho inicial, o que impediu que eles conseguissem sair.

EI perde mais um membro

Um filho do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, foi morto na cidade de Homs, na Síria. Um comunicado publicado pelo canal do grupo terrorista, afirma que Hudayfah al-Badri, filho do califa, foi morto em uma operação contra os nusayriyyah (comunidade alauita da Síria ) e os russos na usina termelétrica de Homs. A região sudeste, onde se localiza Homs, tem sido alvo da nova operação do governo sírio de retomada do poder do país. Na semana passada, a província de Deraa, próxima à Homs, foi reconquistada pelo governo do presidente Bashar Al Assad. A Síria está em guerra civil desde 2011. Estima-se que mais de 350.000 pessoas tenham morrido, vítimas dos conflitos no país

EUA sem guerra “graças a Trump”

O presidente dos Estados Unidos afirmou que seu país estaria em guerra com a Coreia do Norte se não fosse por ele. No Twitter, Trump disse que o diálogo com o país coreano estava sendo positivo e que o continente asiático agradecia por isso. Trump se encontrou com o presidente norte-coreano, Kim Jong-un, no mês passado, para discutir o processo de paz entre os países, e a desnuclearização norte-coreana. O encontro, que ocorreu em Singapura, foi considerado histórico, já que Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a se encontrar com um líder norte-coreano, desde 2009. No ano passado e antes do encontro, os líderes trocaram ameaças bélicas, que preocuparam o mundo todo.