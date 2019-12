Eduardo Paes deve anunciar em janeiro candidatura à prefeitura do RJ

Rio de Janeiro — Mesmo sem oficializar sua participação nas eleições de 2020, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes mantém articulações tendo como pauta a sucessão de Marcelo Crivella (Republicanos).

Em almoço na última semana com Rodrigo Garcia (DEM), vice do governador de São Paulo João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes, Paes indicou que anunciará sua candidatura em janeiro, pelo DEM. A informação foi confirmada ao GLOBO pelo empresário Paulo Marinho, aliado de Doria e presidente do PSDB no Rio.

Paes aparece tecnicamente empatado com o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), na liderança das intenções de voto para a prefeitura do Rio, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo GLOBO e pelo jornal “Folha de S. Paulo”. Crivella aparece na terceira colocação, de acordo com o levantamento.