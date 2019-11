Eduardo e Carlos Bolsonaro repudiam soltura de Lula e demais “criminosos”

Os filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) usaram suas respectivas contas no Twitter para repudiar a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e demais políticos considerados “criminosos”. Lula deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR), ontem, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de que condenados têm o direito à liberdade até o fim de todos os recursos judiciais.

Hoje, Carlos Bolsonaro republicou um vídeo em que seu pai pede para a população não dar “munição ao canalha que momentaneamente está livre”, sem citar nominalmente o petista. “Calma, cambada de bandido, o Brasil não é de vocês! Comemorem, criminosos! Estão liquidados política e criminalmente! O Brasil vai dar certo!”, enfatizou o vereador na postagem.

Vídeo de ontem sobre o caso do corrupto preso e o trabalho do Ministro @SF_Moro em frente aos trabalhos da Lava-Jato e Ministério da Justiça! Calma, cambada de bandido, o Brasil não é de vocês! Comemorem, criminosos! Estão liqüidados política e criminalmente! O 🇧🇷vai dar certo! https://t.co/JNz8spgUtt

O deputado federal foi mais taxativo e afirmou, ontem, que “além de Lula, Zé Dirceu e outros quadrilheiros, milhares de criminosos serão soltos no País, fazendo com que você fique à mercê de seus atos malignos”. Eduardo Bolsonaro questionou se é isso que queremos para o Brasil e disse que “lutaremos até o fim”.

Ontem em Criciúma-SC falamos sobre conservadorismo, história do Brasil, mas também sobre a responsabilidade do Congresso em alterar as leis (PL e/ou PEC) para a prisão em 2ª instância. Atuaremos em todas as frentes possíveis na Câmara.https://t.co/g6hONTEWcO pic.twitter.com/2KAx0DvQaF

