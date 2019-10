Eduardo Bolsonaro ataca Joice Hasselmann comparando deputada à nota de R$3

View this post on Instagram

Ainda bem que é a inteligência emocional do PR que é -20… Se acha a dona de tudo, "porque EU aprovei", "porque EU isso", "EU aquilo", "EU sou mais filha do que os filhos do presidente", "EU sou a Bolsonaro de saias", mas correu a noite coletando assinaturas para termos Delegado Waldir de líder, pessoa que irritada com o Presidente orientou obstrução à MP 886, botando em risco uma pauta nacional devido a um problema pessoal. Foi além, tirou da CPMI da Fake News os mais combatentes deputados, Filipe Barros @filipebarrosoficial e Caroline de Toni @carolinedetoni , nesta CPMI que visa apenas desgastar o governo. Ou seja, final das contas estão todos trabalhando contra o cara que os elegeu, mas pela frente dizem que estão com Bolsonaro e postam fotos com ele – se não precisavam de Bolsonaro por que se filiaram ao partido dele na eleição? Não há mais espaço para ingenuidade. Tá cheio de gente que acabou de subir no ônibus e quer sentar na janela. O nosso foco não pode ser o poder, político que trabalha apenas pelo voto acaba se tornando político padrão. Vise agradar seu eleitor e ser fiel, pois de pessoas desleais a sociedade tem asco. Obs: se não fossem reiteradas entrevistas dando munição aos nossos inimigos este post não estaria sendo feito.