Eduardo Bolsonaro assume o PSL de SP e fala em “filtro” de filiados

PRESIDÊNCIA DO PSL EM SÃO PAULO Informo que assumirei o comando do PSL em São Paulo. Minhas principais missões serão: organizar o partido para as eleições municipais de 2020, extinguir eventuais pendências que existam na justiça eleitoral e realizar um filtro com ajuda de compliance e da Adv. Karina Kufa na definição dos quadros locais. Ciente de que a missão do partido é proporcionar que pessoas identificadas com as bandeiras conservadoras e de economia liberal tenham a chance de fazer política de dentro dos poderes legislativo e executivo. Quem escolhe os representantes é a sociedade, não o partido. Aqueles que se destacam no trabalho com as bases merecem a chance de disputar as eleições. Não há outro interesse nesta empreitada. A missão não será fácil, exigirá muita energia e tempo, para tanto conto também com meu ex-assessor e atual deputado estadual, líder do PSL na Alesp, Gil Diniz (PSL-SP) que vai me ajudar nesta tarefa de conexão com os 645 municípios do estado de São Paulo. Conto com ele não por ser deputado, mas sim por uma questão de confiança, por ter rodado o estado comigo há alguns anos e ser conhecedor da política estadual. Sei que é difícil controlar tantos municípios e qualquer problema que envolva a menor das cidades há o risco de respingar no nome Bolsonaro. Porém, estamos diante de uma oportunidade única em que é preciso coragem para executar os planos que tanto defendemos. Sendo assim, não podemos permitir que essa oportunidade de se firmar um partido de direita vá por água abaixo. Feliz pela indicação de meu nome e com gás para aceitar o desafio vamos adiante! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.