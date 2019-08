Economista Gustavo Franco sofre AVC e está internado no Rio

O economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, 63 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no último sábado (3) e está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. A pedido da família, o hospital não está divulgando boletim médico sobre o estado de saúde do paciente.

Gustavo Franco ficou mais conhecido por ter participado da equipe responsável pela criação e implantação do Plano Real. Ele também leciona, desde 1986, na Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio). Franco foi filiado ao PSDB por 28 anos e, em 2017, filiou-se ao Partido Novo.

Em sua conta no Twitter, o Partido Novo informa que Gustavo Franco está se recuperando bem, não teve sequelas cognitivas e irá para o quarto ainda hoje (7). “O Novo deseja uma rápida recuperação para Gustavo!”