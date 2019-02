Economista e ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso morre no Rio

Morreu nesta terça-feira (19), no Rio de Janeiro, o economista e ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso, 87 anos. O consultor econômico Raul Velloso, irmão do ex-ministro, disse à Agência Brasil que ele morreu em casa, de repente. “Foi repentino. Ele estava sentado, virou a cabeça para o lado e morreu”.

A família está aguardando o laudo médico para saber o que motivou a morte do economista. Segundo Raul Velloso, seu irmão sofria de vários problemas de saúde, que se agravaram nos últimos anos, após uma cirurgia no coração.

Ainda não há informação sobre onde será o velório do ex-ministro do Planejamento dos governos Garrastazu Médici e Ernesto Geisel, e tampouco do local do sepultamento. Ele permaneceu no cargo entre 1969 e 1979. Sua gestão foi marcada pelo apogeu do chamado “milagre brasileiro” e pela “crise do petróleo de 1973”.

Reis Velloso fundou o Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), em 1991, que promovia, anualmente, o Fórum Nacional, para discussão de temas de relevo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Sob sua presidência, o fórum completou no ano passado 30 edições.

Há cerca de dois anos, devido aos problemas de saúde, o ex-ministro foi substituído no comando do Fórum Nacional pelo irmão Raul Velloso.