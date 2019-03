Economia cresce 1,1% em 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,1% no 4º trimestre de 2018 em relação ao trimestre anterior, informou nesta quinta-feira (28) o IBGE. Com isso, o crescimento fechado no ano de 2018 ficou em 1,1%, o mesmo resultado do ano anterior, levando o PIB a totalizar R$ 6,8 trilhões. O resultado veio de acordo com as expectativas de economistas e mostra uma retomada modesta após as quedas fortes do PIB de 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. Enquanto o segundo trimestre foi marcado pela greve dos caminhoneiros, no final do ano houve impacto de fatores como a incerteza eleitoral e o agravamento da crise na Argentina. Os números do primeiro trimestre de 2019 têm sido mornos e a previsão para o ano é que o crescimento acelere para um patamar entre 2% e 2,5%.

Nova idade para mulheres?

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou em um café da manhã com jornalistas nesta quinta-feira (28) que pode ceder em alguns trechos da reforma da Previdência. De acordo com os veículos participantes, o presidente abriu a possibilidade de reduzir a idade mínima de aposentadoria das mulheres dos 62 propostos para os 60 anos. Ele também aceitou debater o valor de pensão por morte e o novo modelo para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que tem sido um dos principais alvos de críticas.

Emprego abaixo do esperado

O Brasil registrou criação líquida de 34.313 vagas formais de emprego em janeiro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia. O resultado veio bem abaixo da abertura de 82.500 vagas esperada por analistas em pesquisa da Reuters. Em janeiro do ano passado, foram abertas 77.822 vagas. O saldo de janeiro decorre de 1,325 milhão de admissões e 1,290 milhão de demissões.

Glovo de saída

A empresa de delivery Glovo vai encerrar sua operação no Brasil no próximo dia 3 de março. EXAME antecipou na última edição da revista (nº 1180) que a filial estava sob forte pressão desde a visita do presidente global, Oscar Pierr há duas semanas. A empresa atua no Brasil há apenas um ano e acaba de lançar um “Glovo Prime”, um serviço de assinatura mensal para entregas gratuitas ilimitadas em pedidos acima de 30 reais. Em dezembro, havia lançado o “Glovo Business”, voltado a empresas, para entregas ou retiradas em um ou vários destinos.

Conselheiro de Witzel preso

O Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro cumpriu na manhã desta quinta-feira, 28, quatro mandados de prisão temporária contra policiais acusados de extorsão no Estado. Entre os presos está Flávio Pacca, ex-candidato a deputado federal em 2018 e atual conselheiro do governador Wilson Witzel (PSC) na área de segurança pública. Em 2005, Pacca foi homenageado pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL), hoje senador pelo, com uma moção de louvor e congratulações por sua atuação em uma operação contra o tráfico de drogas na favela da Rocinha. De acordo com o MP, sua ordem de prisão já foi cumprida. Os quatro policiais civis teriam extorquido duas pessoas flagradas furtando energia elétrica e exigido o pagamento de 10 mil reais para liberá-las.

Paulo Preto condenado

A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, condenou nesta quinta-feira, 28, o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza a sete anos e oito dias em regime fechado e 20 anos de detenção. Paulo Vieira de Souza foi acusado pela força-tarefa da Operação Lava Jato pelos crimes de cartel e fraude à licitação. A denúncia da força-tarefa da Lava Jato, inicialmente, acusava 33 investigados. A acusação foi desmembrada em sete ações penais. Nesta quarta-feira, 27, a juíza desmembrou o caso em mais uma ação. O ex-secretário municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo Marcelo Cardinale Branco (Governo Kassab) será julgado em processo separado de Paulo Vieira de Souza.

Guaidó relata ameaças

O autoproclamado presidente interino da Venezuela e principal líder oposicionista ao regime de Nicolás Maduro afirmou nesta quinta-feira, 28, que, mesmo diante das ameaças que ele e sua família vem sofrendo por parte do governo venezuelano, ele retornará ao país até a próxima segunda-feira. Em uma entrevista coletiva no Brasil, onde se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro para tratar da crise em seu país, Guaidó disse que recebeu “ameaças pessoais, familiares e também ameaças de encarceramento por parte do regime de Maduro”, entretanto “isso não vai evitar o nosso retorno à Venezuela, neste fim de semana, no mais tardar na segunda-feira”, declarou.