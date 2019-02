E tudo para terminar o dia bem informado

Bolsonaro define idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher

Estes são os primeiros detalhes oficiais da reforma e foram divulgados logo após uma reunião de mais de duas horas no Palácio do Alvorada entre o presidente e a equipe econômica. O texto da proposta deve ser assinado por Bolsonaro na próxima quarta-feira (20), quando será apresentada ao Congresso.

Com este resultado, os investidores se animaram: A Bolsa subiu 2,25% e retomou os 98 mil pontos.

Já a moeda norte-americana fechou em baixa pouco antes de sair a idade mínima para a Previdência. O dólar recuou 0,34%, fechando a R$ 3,74 na venda.

E mais: uma pesquisa da consultoria brasileira CVA Solutions, feita com 2.500 entrevistados e obtida com exclusividade por EXAME, mostra que metade da população é a favor da reforma da Previdência.

Um embate entre Carlos Bolsonaro e Bebianno joga o governo em sua pior crise até agora

Desde a semana passada, após a Folha de S.Paulo revelar uma candidata laranja no PSL, o ministro Bebianno e o filho do presidente têm se atacado. Após receber alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ficou internado por 17 dias, o presidente tomou o lado do filho na briga e desautorizou Bebianno, sugerindo até mesmo que ele pode deixar o cargo.

Bebianno afirmou que não pretende deixar o cargo e confidenciou a amigos próximos que se o presidente quiser que ele saia, terá de demiti-lo.

Agora os militares agem para estancar crise e evitar demissão de Bebianno…

Relator no STF, Celso de Mello repudia homofobia e critica “inércia” do Congresso sobre tema

O ministro do Supremo apontou omissão do Congresso em processo para discutir a discriminação contra a população LGBT. Barroso e Cármen Lúcia chamam voto de Mello de “histórico”.

Presidente da Vale diz que vai continuar na direção da mineradora

O executivo afirmou que a empresa é uma “joia brasileira” e não deve ser condenada por “acidente”.

Fábio Schvartsman chegou a ser questionado por parlamentares da bancada mineira se estaria a vontade no cargo, depois de ter dito quando assumiu a mineradora, há um ano e meio que, “Mariana nunca mais”. Ele disse se ver como “parte da solução”.

Trump vai declarar emergência para financiar muro, diz líder do Senado

O presidente norte-americano assinará o orçamento que evitará uma nova paralisação do governo e declarará estado de emergência nacional para obter as verbas necessárias para a construção do muro na fronteira com o México. A Casa Branca confirmou a medida que será tomada.

Nas últimas semanas, o próprio Trump tinha insinuado que, caso não conseguisse em acordo com o Partido Democrata no Congresso os US$ 5,7 bilhões que pretende para construir o muro, optaria por declarar o estado de emergência, que possibilitaria ao Pentágono se encarregar do projeto.

E no Rio, uma menina de 11 anos morreu baleada com um tiro no peito

Os moradores acusaram policiais militares de atirarem na jovem e fizeram manifestações pelo bairro da Triagem, na Zona Norte.

E para finalizar, uma nova Lava Jato ameaça começar. O ministro de Segurança Pública, Sergio Moro, e o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, assinaram um protocolo com o objetivo apurar indícios de corrupção e desvios no MEC – a “Lava Jato da Educação”.