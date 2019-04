‘É praticamente impossível que eu seja preso’, diz Danilo Gentili

São Paulo — O humorista Danilo Gentili afirmou que não acredita que venha a ser preso em entrevista ao “Pânico” na tarde desta sexta-feira, 12. Danilo foi condenado à pena de seis meses e 28 dias em regime inicial semiaberto por injúria à deputada federal Maria do Rosário (PT-RS).

A condenação na Justiça gerou manifestações de apoio entre diversos humoristas e uma discussão entre Gentili e Fabio Porchat no Twitter, além de um tuíte de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Na quinta-feira, 11, Danilo Gentili também foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20 mil ao deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ).

“Se você me perguntar: ‘você vai ser preso mesmo?’, é praticamente impossível que eu seja preso, porque cabe recurso e tudo mais, mas se você me perguntasse uma semana atrás: ‘Você acha que vai ser condenado à prisão por protestar contra a censura da Maria do Rosário’, eu diria que é impossível. E fui. […] Vai saber…”, afirmou Gentili.

O apresentador também contou como foi sua reação ao saber de sua condenação na Justiça, por meio de uma produtora de seu programa: “Eu dei risada. Falei ‘Ah, da hora…’. Eu achei divertido, porque é bem absurdo, sabe? Aquele momento que chega num extremo onde pior que tá, não fica.”

“Aí só começa a melhorar depois, porque começa a abrir discussão, as pessoas começam a debater o que está acontecendo, chegamos até esse ponto. Pessoas que durante todo esse tempo ficaram quietas começaram a manifestar apoio e tudo mais, vamos ver o que vai dar agora”, concluiu.