“É o companheiro Gilmar”, gritam apoiadores de Lula no Sindicato no ABC

São Paulo – O voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, a favor do pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi comemorado como se fosse um gol por centenas de pessoas que acompanham o julgamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo. “Olê, olê, olê, olá, Gilmar, Gilmar”, cantou o público. “É o companheiro Gilmar!”, gritou um dos presentes.

A sede do sindicato tem servido de espaço para simpatizantes de Lula acompanhem a votação dos ministros, por meio de um telão e várias caixas de som. Além de membros do próprio sindicato, estão presentes representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), entre outros.

O espaço onde todos os simpatizantes se acomodam conta com diversas bandeiras do Brasil, do sindicato, do PT, imagens de Lula e greves históricas realizadas pelos metalúrgicos. “Camponeses/as em luta por direitos e democracia #Lulainocente #Lulapresidente”, diz uma faixa pendurada.

Lula acompanha o julgamento em uma sala do sindicato, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-ministro Miguel Rossetto e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, entre outros aliados. A expectativa é de que o ex-presidente faça um discurso aos presentes logo após o encerramento do julgamento.