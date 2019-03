“É muito ruim ter um ex-presidente preso”, diz Mourão sobre Temer

Brasília — Após a prisão do ex-presidente Michel Temer, nesta quinta-feira, 21, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que “é muito ruim para o país ter um ex-presidente preso”. Ele lembrou que já fez comentário semelhante sobre o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril do ano passado. Mourão assumiu interinamente a Presidência após viagem de Jair Bolsonaro ao Chile, no início da tarde desta quinta.

“Já falei a respeito da mesma situação do presidente Lula. É muito ruim para o país ter um ex-presidente preso. Agora seguem as investigações”, disse Mourão a jornalistas no Palácio do Planalto. Questionado se a prisão de Temer era esperada, Mourão respondeu que “não tinha detalhes” e “estava por fora”.

Sobre a tramitação de propostas do governo Jair Bolsonaro no Congresso, considerou que a prisão de Temer não deve atrapalhar, mas que deixa “todo mundo querendo se equilibrar”. “Acho que não atrapalha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A verdade é que fica aquela coisa igual cachorro em cima de canoa, todo mundo querendo se equilibrar”, afirmou.