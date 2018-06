Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros são incendiadas no RN

Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros foram incendiadas na madrugada de hoje (7), por volta das 2h, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, ainda não foi identificada a autoria do incêndio, que ocorreu no estacionamento do Corpo de Bombeiros. No entanto, quatro suspeitos já foram presos.

No último dia 2, as frotas de ônibus da capital – Natal – foram retiradas de circulação após um coletivo ter sido incendiado na zona oeste da cidade. Os veículos foram recolhidos por iniciativa das empresas, temendo novos ataques. De acordo com a Secretaria de Segurança, antes de atear fogo ao ônibus, os criminosos mandaram os passageiros descer, e não houve feridos.

No início do ano, cerca de 2 mil militares das Forças Armadas foram enviados para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte, durante o período em que policiais entraram em greve pelo atraso no pagamento de salários e do décimo terceiro.