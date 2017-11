Dr. Rey diz que quer ser o Kennedy do Brasil, segundo jornal

São Paulo – “Quero ser o John Kennedy do Brasil, honesto e culto”. A frase é de Dr. Rey, cirurgião plástico e pré-candidato à presidência, em entrevista ao apresentador Danilo Gentili no programa The Noite.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, ele afirmou que “chegou a hora do Brasil de primeiro mundo”. Entre suas propostas para isso, estão o aumento de salário dos policiais, construção de mais presídios, privatização do SUS e construção de uma rodovia semelhante à Autobahn alemã.

Também afirmou não confiar na urna eletrônica e disse que, se for eleito, vai fazer o sistema voltar atrás, ao “furinho no papel”.

“O Brasil vai ter um presidente com a cara do país e a honestidade que aprendi nos Estados Unidos”, ele teria dito ainda, segundo o Estadão.

John Kennedy, o 35º presidente norte-americano, era muito popular entre os eleitores, e bem avaliado por historiadores e acadêmicos. No entanto, foi assassinado no exercício do mandato, durante um evento no Texas, dois anos depois de assumir o cargo.